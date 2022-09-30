Нью-Дели, , 11:21 — REGNUM Центральный банк Индии повысил процентные ставки в четвертый раз подряд за 2022 год, поскольку регулятор, ответственный за денежно-кредитную политику в третьей по величине экономике Азии, стремится укрепить рупию и усмирить инфляцию, сообщает Financial Times.

Индия Иван Шилов © ИА REGNUM

30 сентября Резервный банк Индии повысил базовую ставку РЕПО на 50 базисных пунктов до 5,90%, после того как комитет по денежно-кредитной политике одобрил повышение большинством в пять из шести членов.

В 2022 году Индия столкнулась с проблемой резкого роста цен на продовольствие и сырую нефть, в результате чего инфляция превысила целевой диапазон РБИ в 4-6%. Инфляция выросла до 7% в августе, а рупия за последнюю неделю опустилась до рекордно низкого уровня — почти 82 рупии за доллар.

«Сохранение высокой инфляции требует дальнейшего выверенного сокращения денежно-кредитной политики для сдерживания ценового давления», — сказал глава РБИ Шактиканта Дас.

По словам Даса, центральные банки по всему миру «агрессивным повышением ставок» провоцируют бегство активов в безопасные убежища и максимальный за двадцать лет рост доллара. Он сказал, что некоторые валюты развивающихся рынков столкнулись с резким обесцениванием, но «экономическая активность в Индии остается стабильной».

«Чрезвычайные глобальные обстоятельства, вызвавшие повышенное инфляционное давление, повлияли как на страны с развитой экономикой, так и на страны с развивающимися рынками, — сказал Дас. — Однако Индия находится в лучшем положении, чем многие из этих стран».

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