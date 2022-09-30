Красноярск, , 11:21 — REGNUM Более 50 коробок со сладостями собрали для отправленных в учебные центры мобилизованных садоводы Красноярского края. Об этом ИА REGNUM сообщили 30 сентября в региональном оперштабе.

Частичная мобилизация в России Иван Шилов (с) ИА REGNUM

В коробках — мёд, варенье, сухофрукты, конфеты и другие сладости. Уточняется, что поддержать защитников решили дачники из Большеулуйского района края. Их родные, вернувшиеся из Донбасса, рассказали, что на службе хорошо кормят, но не хватает сладкого.

К акции присоединились садоводства Ачинска, Дивногорска, Железногорска, Ужура, Шарыпово, а затем и всего края.

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин 21 сентября 2022 года объявил о частичной мобилизации. Призыву подлежат граждане, проходившие службу в рядах Вооружённых сил РФ, имеющие определённые военно-учётные специальности и соответствующий опыт.

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