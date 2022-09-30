Красноярск, 30 сентября, 2022, 11:21 — ИА Регнум. Более 50 коробок со сладостями собрали для отправленных в учебные центры мобилизованных садоводы Красноярского края. Об этом ИА REGNUM сообщили 30 сентября в региональном оперштабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация в России

В коробках — мёд, варенье, сухофрукты, конфеты и другие сладости. Уточняется, что поддержать защитников решили дачники из Большеулуйского района края. Их родные, вернувшиеся из Донбасса, рассказали, что на службе хорошо кормят, но не хватает сладкого.

К акции присоединились садоводства Ачинска, Дивногорска, Железногорска, Ужура, Шарыпово, а затем и всего края.

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин 21 сентября 2022 года объявил о частичной мобилизации. Призыву подлежат граждане, проходившие службу в рядах Вооружённых сил РФ, имеющие определённые военно-учётные специальности и соответствующий опыт.