Стокгольм, , 11:24 — REGNUM Введение потолка цен на газ будет обсуждаться на внеочередной встрече министров энергетики стран ЕС 30 сентября. Но такой ценовой потолок был бы неправильным решением, объяснила в студии шведского телеканала SVT профессор Лина Бертлинг Тьернберг.

Флаг Евросоюза

Цель стран ЕС — согласовать пакет мер по преодолению энергетического кризиса до наступления зимы. Среди прочего, Еврокомиссия, как сообщается, рассматривает возможность ограничения цен на природный газ. В этом случае, потолок будет установлен чуть выше стоимости газа на рынке в Азии, так что газовым компаниям Норвегии и других стран все равно будет выгодно продавать газ в ЕС, даже если они не получат столько прибыли как сегодня.

Обсуждение ожидается на встрече министров энергетики ЕС в Брюсселе 30 сентября. В свою очередь профессор Тьернберг обеспокоена планами ограничения цен, поскольку считает, что это подорвет рынок. Вместо этого она надеется как на краткосрочные, так и на долгосрочные инвестиции в возобновляемые источники энергии.

«Поскольку у нас дефицит, цена растет. И поэтому самый простой способ снизить цену — это заменить газ чем-то другим. Так что, если бы мы начали строить, например, больше предприятий по производству электроэнергии из возобновляемых источников энергии, это помогло бы», — отметила эксперт.