Луганск, 30 сентября, 2022, 11:20 — ИА Регнум. Силы Луганской Народной Республики за сутки уничтожили до 30 боевиков ВСУ и три бронетранспортера, сообщили 30 сентября в Народной милиции ЛНР.

Rusvesna.su Народная милиция ЛНР

«За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено: до 30 человек личного состава; три бронетранспортера; восемь единиц специальной автомобильной техники», — говорится в телеграм-канале ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, населённые пункты Луганской Народной Республики за прошедшие сутки девять раз становились мишенями для киевских боевиков.

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