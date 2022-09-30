Кемерово, , 11:19 — REGNUM Повышенный запрос на операторов беспилотников и технических специалистов фиксирует Федерация авиамодельного спорта России. Об этом 30 сентября заявил президент организации, заслуженный лётчик-испытатель РФ, Герой России Юрий Ващук.

Беспилотники Иван Шилов © ИА REGNUM

«После начала специальной военной операции к нам стали обращаться. Просят помочь технически, как-то доработать БПЛА, просят операторов», — приводит слова Ващука ТАСС.

Он отметил, что в федерации очень много авиамоделистов, людей, способных создавать.