30 сентября 2022 | Время чтения 2 мин

Закрытие финской границы пойдет только на пользу туристам из России: в военное время лучше быть у себя на родине, да и уклонистов от армии меньше будет. Мнения.

Светлана Шаповалова, , 12:56 — REGNUM Известие о том, что Финляндия с 30 сентября закрыла границу для российских туристов, общественность встретила с изрядной долей иронии.

Финляндия Иван Шилов © ИА REGNUM

«Ну красавцы, что еще можно про них сказать, решили показать нам свою русофобию или что?» — спрашивает Лилия Уткина.

«Да наконец-то Финляндия это сделала. Не надо русским мараться об их страну, которой руководит наркоманка-тусовщица», — замечает Фёдор Ильинский.

«Пусть и для финских туристов границу закрывает, а то где они тогда жратву себе будут брать да бензин?» — предлагает Марина Михайловская.

«Сидите дома, изгои позорные», — отзывается о финских туристах Андрей Марков.

«А что такое Финляндия? Это название гаража или трусы какие?» — вопрошает Мариня Шапирова.

«Бывшая провинция Российской империи», — замечает Сергей Гусаров.

«Как жить без Финляндии, ума не приложу..» — заметила Ирина Ковалис.

«А Финляндия — это где? Искал, что-то не нашёл на карте», — иронизирует Игорь Владиславович.

«Это вроде где-то рядом с Питером», — замечает Вера Комарова.

«Игорь, да забей на это село», — веселится Светлана Федотова.

«О горе нам, о горе, плачу, не был в Финляндии, зато мой дед был — на танке», — поделился Антон Колесов.

«Финляндия решила, что деньги туристов ей не нужны. Это их право. Два миллиарда проворонили. Молодцы», — считает Галина Бороминская.

Хельсинки Jonik

«Очень хорошо. Простым людям заграница и раньше не светила. Богатым нечего спонсировать недружелюбные страны», — считает Оксана Хабибулина.

«Теперь простые финны не купят в России дешёвый бензин и сигареты — отлично!» — смеется Юрген Юрков.

«Закрытие границы нам на руку. В такое непростое время лучше быть в своей стране, да и беглецы от мобилизации наконец-то настоящими мужчинами, может, станут», — считает Тимофей Смолян.

«Да и в рот им ноги, пусть закрывают, пусть заборы ставят, нам — большинству людей — по барабану их запреты», — считает Екатерина Смирнова.

«Надо разрешить нашим туристам в Прибалтику на танках ездить путешествовать… с гуманитарными целями, если что, транзит в Калининград..» — предлагает Михаил Попов.

«А в Финляндию кто-то с туристической целью ездил? Такая же бесполезная страна, как и страны Балтии», — считает Аделина Киприянова.

«Полностью закрыть границу и торговые отношения с Финляндией, и тогда они запоют иначе», — развивает тему Алексей Кузнецов.

«Финляндия сделает сейчас всё, чтобы стать членом НАТО — даже готова разрушить экономику своей же страны», — замечает Неонила Орлова.

Как сообщало ИА REGNUM, о том, что граница Финляндии для российских туристов будет закрыта с 30 сентября, сообщил накануне, 29 сентября, министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто.

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