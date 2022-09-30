Париж, , 11:18 — REGNUM Французский депутат Эрик Чиотти, член партии республиканцев, осудил Евросоюз за желание продвигать хиджаб. Об этом депутат написал в своем аккаунте в Twitter.

В хиджабе (сс) Ifrah Akhter

«В то время как тысячи женщин проводят демонстрации и умирают в Иране, чтобы избавиться от исламской вуали, Европейский союз продвигает хиджаб, символ порабощения женщин», — считает французский депутат.

«Какой печальный скачок назад для прав женщин», — отмечает Эрик Чиотти.

Ранее Эрик Чиотти также осудил продвижение хиджаба в Европе, заявив, что это показало отрицание иудео-христианских корней западной цивилизации и духа просвещения.