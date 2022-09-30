Стокгольм, , 11:20 — REGNUM Последний индикатор цен на жилье от Danske Bank показывает, что цены на квартиры в Стокгольме упали на 0,6% в сентябре, передает новостная служба TT.

Старый город, Стокгольм (сс) Nordenfan

В основном подешевели квартиры площадью более 100 квадратных метров. Однако экономисты банка отмечают, что речь идет о низкой рентабельности именно этой категории квартир. По данным Danske Bank, жилая недвижимость в столице Швеции площадью от 40 до 100 квадратных метров вместо этого немного выросла в цене.

«Как и ожидалось, цены на жилье в сентябре развернулись вниз. Резкое падение реальной заработной платы, быстрое и резкое повышение процентных ставок Риксбанком, перспективы очень высоких цен на электроэнергию и медвежье настроения на рынке акций говорят о продолжающемся значительном падении цен на жилье в будущем», — говорится в пресс-релизе Майкла Грана, главного экономиста Danske Bank.

Специалисты банка ожидают, что цены на жилье в Стокгольме упадут еще на 10%, в основном из-за роста процентных ставок, и вернутся к уровню лета 2020 года.