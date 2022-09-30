Каир, 30 сентября, 2022, 11:18 — ИА Регнум. Власти Египта с 1 октября вводят новые цены на ряд товаров первой необходимости. Об этом сообщает Masry-al-Youm.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Египет

По данным журналистов, министерство снабжения Египта приняло решение о повышении цен на восемь основных товаров. Рост цен затрагивает растительное масло, маргарин, чечевицу, уксус, сыр, халяльный соус, стиральный порошок и мыло.

В ведомстве отметили, что данные цены действительны для тех категорий граждан, которые получают товары по карточкам (каждая карточка предполагает расход определённой суммы на месяц), согласно правительственной программе поддержки малоимущих слоёв населения. Увеличение цен произошло после того, как власти согласовали новые нормы выдачи карточек в зависимости от количества членов семьи.

По информации журналистов, с 2021 года цены на ключевые товары, отпускаемые по карточкам, выросли на 50%.