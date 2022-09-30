Стокгольм, 30 сентября, 2022, 11:59 — ИА Регнум. Различные ведомства Европейского союза работали с необычайно высокой скоростью меры, чтобы иметь возможность быстро купировать последствия энергетического кризиса. Помимо ограничения цен на природный газ, есть предложение о совместном снижении потребления электроэнергии. Как пишет новостная служба TT, Стокгольм позитивно относится к предложенным мерам в Брюсселе.

Евросоюз

Журналисты отмечают, что речь, в частности, идет об общем снижении потребления электроэнергии на 10%, а также об обязательном снижении на 5% в определенные часы.

Министр энергетики Швеции Хашаяр Фарманбар приветствует такое предложение.

«Это может сильно повлиять на цены на электроэнергию», —сказал он в интервью ТТ.

Напомним, что в последнее время цены на электроэнергию в Швеции заметно упали, поскольку в стране установилась ветренная погода, что привело к увеличению производства возобновляемой энергии.