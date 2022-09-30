Москва, 30 сентября, 2022, 11:15 — ИА Регнум. Правительству РФ, несмотря на весьма значительный уровень внешнеэкономического и внешнеполитического давления, удалось удержать положение с заработными платами в стране. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 сентября заявил доцент департамента менеджмента и инноваций финансового университета при правительстве РФ Михаил Хачатурян.

40.мвд.рф Зарплата

«Однако ситуация в экономике страны весьма напряженная, особенно в контексте новых возможных санкций. В этой связи стоит ожидать, что по итогам 2022 года снижение реальных зарплат в России будет в диапазоне 4-5%, что, конечно, значительно ниже изначальных прогнозов международных организаций и отечественных экспертов, — сказал Хачатурян. — Если не будет резких колебаний уровня санкционного давления, а правительство продолжит эффективно стабилизировать экономическое положение с постепенным выходом на траекторию восстановления, можно ожидать роста реальных заработных плат в диапазоне 3-4,5% в течение первого полугодия 2023 года. В случае усиления внешнеэкономического и внешнеполитического давления реальные заработные платы продолжат снижаться темпом 1,5-2%».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее появился прогноз о том, что в 2023 году в РФ продолжат снижаться реальные зарплаты, но меньшими темпами, чем в 2022 году.