Тбилиси, 30 сентября, 2022, 11:15 — ИА Регнум. Ряд оппозиционных грузинских политиков снова попытались спровоцировать войну Грузии с Россией. Об этом говорится в обнародованном 29 сентября заявлении четырёх вышедших из правящей партии «Грузинская мечта» депутатов парламента республики Созара Субари, Михаила Кавелашвили, Дмитрия Хундадзе и Гурама Мачарашвили.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

Они отметили, что обвинения лидера партии «Стратегия Строителя» Георгия Вашадзе в адрес властей об отказе принимать от США многомиллиардные поставки вооружения подхватили оппозиционные СМИ и ряд других политиков. По мнению депутатов, это свидетельствует о том, американское посольство в Грузии продолжает искать повод для новой войны.

«Желание посольства, чтобы в Грузии открылся «второй фронт», явно такое сильное, что они снова начали раскрывать карты и их избранные фавориты заговорили на эту тему», — говорится в сообщении.

Авторы обращения считают, что угроза войны Грузии с Россией не миновала. Они призвали власти и общество проявлять бдительность, чтобы никакая ошибка не подвергла страну опасности.

Депутаты также обратились к американскому посольству и предложили опровергнуть заявления оппозиционеров о предложении вооружить Грузию. Если этого не будет, то это станет подтверждением планов Вашингтона развязать новую войну.

Напомним, депутаты парламента Грузии Созар Субари, Михаил Кавелашвили, Дмитрий Хундадзе и Гурам Мачарашвили вышли из «Мечты», заявив, что им не позволяют обнародовать важную информацию. После этого они выступили с рядом обвинений в адрес Вашингтона в попытке втянуть Грузию в конфликт с РФ. Посол США Келли Дегнан отрицает обвинения.