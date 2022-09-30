Гатчина, Ленинградская область, 30 сентября, 2022, 11:29 — ИА Регнум. На реконструкцию и строительство участка федеральной автомобильной дороги Р-23 «Псков» в Ленинградской области потратят более 11,3 млрд рублей. Это следует из лотов, опубликованных на сайте госзакупок.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ремонт дороги

Специалисты восстановят участок дороги P-23 длиной в 26 км. Выполнение работ по первому лоту подразумевает строительство и реконструкцию на объекте с разработкой рабочей документации. На это готовы направить 1,258 млрд рублей.

Второй лот оценивается в 10,1 млрд рублей. Он также включает обследование и очистку от взрывоопасных предметов территории строительства. Большая часть средств уйдёт на строительство скоростной дороги.

Работы будут вести в Гатчинском районе Ленинградской области. Согласно документам закупок, завершить их должны до 15 сентября 2027 года. Заявки на участие в конкурсах будут принимать до 17 октября 2022 года. Итоги подведут 20 октября. Ранее проект получил положительное заключение Госэкспертизы.