Москва, , 11:13 — REGNUM Российские издатели жалуются на аномальное подорожание печати книг. Из-за роста цен на бумагу и типографские услуги с начала 2022 года производство книг подорожало на 20-30%, передаёт 30 сентября РБК.

Книги Наталья Стрельцова, ИА REGNUM

Так, по словам издателей, с начала года, на 10% подорожали твердые переплеты книг, а бесшовное клеевое крепление — до 50%. Цена на скобы выросла на 20%. Материалы в среднем подорожали на 30-50%.

Директор издательства детской литературы «Росмэн» Борис Кузнецов назвал текущую динамику подорожания производства книг «самыми аномальными колебаниями на рынке за последние 20 лет». По его оценке, с начала года себестоимость производства выросла более чем на 20%.

Как сообщало ИА REGNUM, печатные книги в РФ издаются всё меньшими тиражами, понемногу становятся всё более дорогими и в перспективе могут стать предметами статусного потребления.

Читайте подробнее: Откажутся ли жители РФ от печатных книг в пользу электронных?