* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, 30 сентября, 2022, 11:13 — ИА Регнум. Комитет по сбору нищих при правительстве талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявил, что на данный момент они собрали 9447 нищих в Кабул. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

(сс) gigieffe Нищета

Главой этого комитета является заместитель премьер-министра мулла Абдул Гани Барадар. В пресс-службе муллы Барадара сообщили, что среди неимущих и попрошаек 6495 женщин, 776 мужчин и 2176 детей.

Согласно сообщению пресс-службы, 2100 женщин имеют право на получение помощи, а остальные являются профессиональными попрошайками, сред мужчин этот показатель составляет соответственно 270 и 506 человек, среди детей — 1189 и 937.

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В канцелярии муллы Барадара сообщили, что 50 детей-сирот после биометрии направлены в образовательные центры министерства труда и социальных дел. По данным талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), помимо пропитания, эти центры также предоставляют сиротам образование.

Ранее министр информации и культуры мулла Хайрулла Хайрхах «высоко оценив участие властей Эмирата и СМИ», сказал, что сбор нищих является большим достижением.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявили, что они проведут биометрию нищих, и если они снова займутся попрошайничеством, их посадят в тюрьму.