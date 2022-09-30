Осло, , 11:39 — REGNUM Уровень концентрации метана над Скандинавией рекордно высок после утечек газа на «Северных потоках». Об этом 30 сентября сообщил норвежский телеканала NRK.

Место разрушения газопровода «Северный поток» Цитата из видео «Северный поток два взрыва 26 сентября»

По подсчетам Стивена Именно, климатолога из Норвежского института исследований воздуха, после предполагаемого саботажа на газопроводах было выброшено 40 000 тонн метана. Это соответствует увеличению концентрации метана в атмосфере примерно на 20%.

«Это запредельные уровни, мы никогда раньше не видели ничего подобного в Норвегии и Швеции», — прокомментировал Платт, подчеркивая, что никакой острой опасности для человека это не представляет.

«В этих количествах мы в основном говорим именно о климатическом эффекте, которые последует», — добавил ученый.

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