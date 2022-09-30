Осло, 30 сентября, 2022, 11:39 — ИА Регнум. Уровень концентрации метана над Скандинавией рекордно высок после утечек газа на «Северных потоках». Об этом 30 сентября сообщил норвежский телеканала NRK.

Цитата из видео «Северный поток два взрыва 26 сентября» Место разрушения газопровода «Северный поток»

По подсчетам Стивена Именно, климатолога из Норвежского института исследований воздуха, после предполагаемого саботажа на газопроводах было выброшено 40 000 тонн метана. Это соответствует увеличению концентрации метана в атмосфере примерно на 20%.

«Это запредельные уровни, мы никогда раньше не видели ничего подобного в Норвегии и Швеции», — прокомментировал Платт, подчеркивая, что никакой острой опасности для человека это не представляет.

«В этих количествах мы в основном говорим именно о климатическом эффекте, которые последует», — добавил ученый.