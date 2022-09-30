Брюссель, 30 сентября 2022, 11:18 — REGNUM Пресс-конференцию, не предусмотренную планом, проведёт 30 сентября генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Об этом сообщает пресс-служба альянса.
Пресс-конференция начнётся в 18:00 (19:00 мск). Тема выступления Столтенберга не раскрывается.
29 сентября пресс-служба НАТО распространила заявление в связи с инцидентами на газопроводах «Северный поток». В альянсе считают, что утечкам газа предшествовали некие преднамеренные действия.
Как сообщало ИА REGNUM, в НАТО заявили о поддержке расследования, которое позволит установить причины повреждений. Подчёркивалось, что на любую преднамеренную атаку против критической инфраструктуры союзников будет дан единый и решительный ответ.
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