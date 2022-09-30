Париж, , 11:13 — REGNUM 29 сентября специальный представитель Южной Кореи по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Ким Гон, находящийся в Париже, провёл встречу с гендиректором по политическим вопросам и вопросам безопасности министерства по делам Европы и иностранных дел Франции Филиппом Эррера. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Республика Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

Сообщается, представители двух стран обсудили ситуацию вокруг КНДР, включая запуски баллистических ракет малой дальности, и пути укрепления сотрудничества в данном вопросе.

Ким Гон ознакомил французскую сторону с содержанием дорожной карты правительства Южной Кореи по предоставлению экономической помощи Пхеньяну в обмен на отказ от ядерного оружия.

Как сообщало ИА REGNUM, в тот же день спецпредставитель Южной Кореи обсудил с коллегами из США и Японии очередные ракетные пуски КНДР.

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