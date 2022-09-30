Париж, 30 сентября, 2022, 11:13 — ИА Регнум. 29 сентября специальный представитель Южной Кореи по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Ким Гон, находящийся в Париже, провёл встречу с гендиректором по политическим вопросам и вопросам безопасности министерства по делам Европы и иностранных дел Франции Филиппом Эррера. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Республика Корея

Сообщается, представители двух стран обсудили ситуацию вокруг КНДР, включая запуски баллистических ракет малой дальности, и пути укрепления сотрудничества в данном вопросе.

Ким Гон ознакомил французскую сторону с содержанием дорожной карты правительства Южной Кореи по предоставлению экономической помощи Пхеньяну в обмен на отказ от ядерного оружия.

Как сообщало ИА REGNUM, в тот же день спецпредставитель Южной Кореи обсудил с коллегами из США и Японии очередные ракетные пуски КНДР.