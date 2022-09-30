Петропавловск-Камчатский, 30 сентября, 2022, 11:11 — ИА Регнум. Пройти бесплатное дополнительное профессиональное обучение на Камчатке могут члены семей, мужчины из которых попали под частичную мобилизацию или служат по контракту и участвуют в специальной военной операции в защиту Донбасса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом правительстве.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация

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«Дополнительное образование поможет повысить свою конкурентоспособность на рынке труда, но это не только возможность получить новую профессию или повысить квалификацию, но и открыть своё собственное дело», — рассказал заместитель министра труда и развития кадрового потенциала Камчатки Иван Голованов.

Планируется, что приём заявок от планирующих пройти переобучение начнётся уже в начале октября.

Как сообщало ИА REGNUM, все ошибки, которые были допущены в ходе частичной мобилизации, нужно исправить, заявил 29 сентября президент РФ Владимир Путин на совещании с постоянными членами СБ России.