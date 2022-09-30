Стокгольм, , 17:10 — REGNUM Министр обороны Петер Хультквист предупредил, что ситуация ухудшается из-за официального присоединения Россией четырех новых территорий. Об этом он заявил 30 сентября в эфире телеканала TV4.

Министр обороны Швеции Петер Хультквист и Главнокомандующий Вооружёнными Силами Швеции Микаэль Бюден Forsvarsmakten.se

По словам Хультквиста, Россия может вскоре заявить, что вооруженный конфликт идет на российской земле.

«Затем это будет использовано, чтобы усилить и расширить различные военные действия, которые выполняются. Таким образом, мы можем двигаться к более напряженной ситуации и более жесткой ситуации», — объяснил министр.

Хультквист также отметил, что разделяет оценку полиции безопасности Швеции о том, что картина угроз скандинавской стране расширилась и углубилась после предполагаемого саботажа против «Северного потока» и «Северного потока — 2».

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