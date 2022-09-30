Новосибирск, , 11:11 — REGNUM После 30 сентября, по всей видимости, неизбежна интенсификация военного противостояния на протяжении всего существующего фронта СВО. Такое мнение ИА REGNUM высказал политолог из Новосибирска Сергей Бирюков.

СВО Иван Шилов © ИА REGNUM

«Шансы на мирное урегулирование в ближайшее обозримое время уменьшатся, как и пространство манёвра для сторон — поскольку политические решения очевидно требуют военного закрепления, причём это касается обеих сторон конфликта, — отметил Бирюков. — Напряжённый и «горячий» октябрь, по всей видимости, определит, с каким соотношением сил придут стороны к зиме, когда ожидается пауза в боевых действиях, и будет закладываться фундамент для последующих военных результатов».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что с 23 по 27 сентября 2022 года прошли референдумы по воссоединению ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией. Подавляющее большинство жителей этих территорий проголосовали «за» воссоединение. 30 сентября президент России Владимир Путин подпишет документы о вхождении регионов в состав РФ.