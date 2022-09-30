Новосибирск, 30 сентября, 2022, 11:11 — ИА Регнум. После 30 сентября, по всей видимости, неизбежна интенсификация военного противостояния на протяжении всего существующего фронта СВО. Такое мнение ИА REGNUM высказал политолог из Новосибирска Сергей Бирюков.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

«Шансы на мирное урегулирование в ближайшее обозримое время уменьшатся, как и пространство манёвра для сторон — поскольку политические решения очевидно требуют военного закрепления, причём это касается обеих сторон конфликта, — отметил Бирюков. — Напряжённый и «горячий» октябрь, по всей видимости, определит, с каким соотношением сил придут стороны к зиме, когда ожидается пауза в боевых действиях, и будет закладываться фундамент для последующих военных результатов».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что с 23 по 27 сентября 2022 года прошли референдумы по воссоединению ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией. Подавляющее большинство жителей этих территорий проголосовали «за» воссоединение. 30 сентября президент России Владимир Путин подпишет документы о вхождении регионов в состав РФ.