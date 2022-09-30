Ревда, Свердловская область, 30 сентября, 2022, 11:11 — ИА Регнум. Среднеуральский медеплавильный завод выпустил 10 тысяч сеголеток сазана в Новомариинское водохранилище. Эта экологическая акция организована в рамках Соглашения о взаимодействии в сфере охраны окружающей среды между правительством Свердловской области и предприятием.

Фото: ugmk.com

Завод с 2011 года заселяет рыбой водоемы Свердловской области. За 11 лет состоялось 12 зарыблений. Выпущено свыше 2,1 миллиона рыб на сумму более 7,5 млн рублей. Последнее зарыбление состоялось осенью 2021 года: в Новомариинское водохранилище выпустили 10 тысяч сеголеток сазана.

«Мы традиционно каждый год занимаемся зарыблением ревдинских водоемов. Такие акции проводим много лет, и будем продолжать заниматься этим благородным делом. Всем рыбакам большой привет», — сказал директор АО «СУМЗ» Багир Абдулазизов.

Сеголетки — рыба, вышедшая из икринки в этом году. К месту выпуска из Зеленоборского рыбопитомника сазана доставили в «живых» машинах: в кузове автомобиля размещены специальные баки с водой, в которые поставляется кислород и поддерживается постоянная температура.

Вместе с Багиром Абдулазизовым «новоселов» на новое место жительство отправили министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов, депутат областного Заксобрания Александр Серебренников, сотрудники администрации города и представители организации «Молодежь СУМЗа».

«В двенадцатый раз мы проводим подобное зарыбление. Безусловно, это улучшает качество ревдинских водоемов, приносит им пользу и повышает биоразнообразие», — отметил Алексей Кузнецов.

«Я хочу сказать слова благодарности СУМЗу и УГМК за то, что эта акция продолжается на протяжении многих лет, и благодаря ей наши водоемы становятся чище. Совместная природоохранная деятельность органов власти и промышленных предприятий идет на пользу экологии региона», — говорит Александр Серебренников.

По словам Артёма Сороки, ведущего ихтиолога «Главрыбвода», сазаны неприхотливы, и выбранный водоем отлично подходит для этого вида рыб: много кислорода и питания. К следующему лету они могут вырасти до 600-700 граммов. Например, в Ревдинском пруду уже сейчас попадаются экземпляры по 5-6 килограммов.