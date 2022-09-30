Стокгольм, 30 сентября, 2022, 11:16 — ИА Регнум. В ночь на 30 сентября Финляндия закрыла границу для граждан России с туристическими визами. Теперь пять из восьми партий в риксдаге хотят, чтобы Швеция пошла по тому же пути. Об этом сообщает телеканал TV4.

Финляндия и Швеция

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Только две партии не хотят вводить данную меру. Умеренные хотят дождаться совместного решения всего ЕС, а Социал-демократы считают, что решать пускать или нет русских туристов является вопросом следующего правительства.

Христианские демократы отказались отвечать на запрос TV4.

Уходящий в отставку министр Швеции по делам интеграции и миграции Андерс Игеман заявил журналистам, что Швеция уже ужесточила обработку виз для граждан России.