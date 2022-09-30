Москва, , 11:08 — REGNUM Истерические заявления киевского режима и на Западе о якобы возможном применении Россией ядерного оружия могут быть направлены на создание прикрытия для очередной масштабной провокации против РФ. Как передает корреспондент ИА REGNUM 30 сентября, об этом заявил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов.

Сергей Миронов Duma.gov.ru

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«Кто стоит за этими истеричными фейками, совершенно ясно: киевский режим и их западные кураторы, которые явно готовят очередную гнусную провокацию. Не исключено, что на этот раз с использованием радиоактивных материалов», — отметил Миронов.

Парламентарий отметил, что заявления появляются на фоне сообщений о планах киевского режима создать «грязную» ядерную бомбу. Кроме того, на сайте президента республики появилась петиция о ядерном статусе страны, за что сам Зеленский выступал еще до начала российской спецоперации.

«Мы ведем войну с поработившими их неонацистами. Их мы будем уничтожать, но делать это будем точечно — силы и средства у нас для этого есть, как и для того, чтобы остудить горячие головы на Западе, которые мечтают устроить бесчеловечные провокации чужими руками вдали от своих границ и поставить мир на грань ядерной катастрофы. Спрятаться или отсидеться у вас не получится, господа русофобы-милитаристы!» — заявил Миронов.

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