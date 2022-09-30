* талибов — запрещённая в России организация

Парун, Афганистан, 30 сентября, 2022, 11:07 — ИА Регнум. В афганской провинции Нуристан вслед за уездом Мандол талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) потеряли контроль над уездом Дуаб. Об этом сообщает газета «8 Собх».

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По информации местных источников, жители Дуаба захватили уездный центр в знак протеста против убийства бывшего полицейского Бахрамуддина Нуристани.

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Собеседники издания добавили, местные чиновники талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в том числе и глава уезда, бежали, а часть их боевиков присоединилась к протестующим. Уточняется, что в Дуабе собралось более тысячи сторонников бывшего силовика.

События в Дуабе последовали вслед за захватом местными жителями уездного центра Мандола.

Следует отметить, что пока группировка «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) никак не прокомментировала эти события.