Москва, 30 сентября, 2022, 11:07 — ИА Регнум. В 2022 году в России суммарное падение инвестиций в недвижимость может составить 10-11%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 сентября заявил доцент департамента менеджмента и инноваций финансового университета при правительстве РФ Михаил Хачатурян. Так он прокомментировал ранее появившиеся прогнозы о 13-процентном падении данных инвестиций в 2022 году.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Недвижимость

«Прогноз о снижении объема инвестиций в 13% можно оценивать как пессимистичный вариант, — сказал Хачатурян. — В условиях принятия правительством РФ мер по поддержке строительной отрасли и продления программ льготной ипотеки, скорее всего, в секторе жилой недвижимости падение составит 4,5-5,7%, в секторе коммерческой недвижимости — 4-5,5%. Таким образом, суммарное падение может составить 10-11%».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее падение покупательной способности населения назвали одной из причин предстоящего снижения объема инвестиций в недвижимость.