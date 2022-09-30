Осло, , 11:24 — REGNUM Власти Норвегии не исключают возможности обращения к НАТО за помощью для защиты континентального шельфа страны. Об этом сегодня, 30 сентября, заявил министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грам, сообщает информационное агентство Norway Today.

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«У нас хороший диалог с НАТО и близкими союзниками по альянсу, но до сих пор мы не просили о помощи такого рода. Я не хочу исключать, что это может стать реальностью», — сказал глава Минобороны Норвегии.

Он также отметил, что вооружённые силы Норвегии должны усилить своё собственное присутствие в соответствующих прибрежных районах.

Кроме того, после обнаружения утечек на газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2» Осло усилило готовность к чрезвычайным ситуациям и увеличило присутствие вооружённых сил на норвежском континентальном шельфе.

Напомним, что 26 сентября сразу на двух газопроводах, предназначенных для экспорта российского газа в Европу, произошли аварии. Две утечки газа выявлены на «Северном потоке», ещё одна — на «Северном потоке 2». Власти Германии, Дании и Швеции не исключают диверсию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что был «некий акт» — не исключено, что это террористическая акция с вовлечением какого-либо государства.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что власти США «не будут гадать» по поводу того, кто несет ответственность за случившееся на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2».

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