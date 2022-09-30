Осло, 30 сентября, 2022, 11:24 — ИА Регнум. Власти Норвегии не исключают возможности обращения к НАТО за помощью для защиты континентального шельфа страны. Об этом сегодня, 30 сентября, заявил министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грам, сообщает информационное агентство Norway Today.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

«У нас хороший диалог с НАТО и близкими союзниками по альянсу, но до сих пор мы не просили о помощи такого рода. Я не хочу исключать, что это может стать реальностью», — сказал глава Минобороны Норвегии.

Он также отметил, что вооружённые силы Норвегии должны усилить своё собственное присутствие в соответствующих прибрежных районах.

Кроме того, после обнаружения утечек на газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2» Осло усилило готовность к чрезвычайным ситуациям и увеличило присутствие вооружённых сил на норвежском континентальном шельфе.

Напомним, что 26 сентября сразу на двух газопроводах, предназначенных для экспорта российского газа в Европу, произошли аварии. Две утечки газа выявлены на «Северном потоке», ещё одна — на «Северном потоке 2». Власти Германии, Дании и Швеции не исключают диверсию. Пресс-секретарь президента РоссииДмитрий Песков заявил, что был «некий акт» — не исключено, что это террористическая акция с вовлечением какого-либо государства.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что власти США «не будут гадать» по поводу того, кто несет ответственность за случившееся на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2».

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