Уфа, 30 сентября, 2022, 11:07 — ИА Регнум. Жалоба защитника лидера группы ДДТЮрия Шевчука на постановление судьи Советского районного суда города Уфы по делу о дискредитации Вооруженных сил Россииснята с рассмотрения. Об этом 30 сентября сообщает объединенная пресс-служба судов Башкирии.

Марина Каширская ИА REGNUM ДДТ

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«Жалоба защитника Юрия Шевчука на постановление судьи Советского районного суда г. Уфы от 17 августа 2022 года по делу об административном правонарушении по ч.1 ст.20.3.3 КоАП РФ снята с рассмотрения», — сообщает пресс-служба.

Сообщается, что материалы дела направлены в суд первой инстанции для устранения недостатков.

РанееИА REGNUM сообщало о том, что Советский районный суд г. Уфы привлек к административной ответственности Шевчука за дискредитацию Вооруженных сил России. В суде было установлено, что 18 мая 2022 года на концерте группы ДДТ в Уфе Шевчук произнес речь, в которой содержались публичные призывы к воспрепятствованию использования Вооруженных сил России. В результате Шевчук был оштрафован на 50 тысяч рублей.

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