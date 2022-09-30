Канберра, 30 сентября, 2022, 11:14 — ИА Регнум. Помощник комиссара федеральной полиции Австралии Джастин Гоф в ходе пресс-конференции 30 сентября не смогла ответить на вопрос журналистов, сколько граждан страны пострадали в результате хакерской атаки на оператора Optus.

(сс) Pexels Телефон и SIM-карта

Напомним, что данные водительских прав, паспортов и номера соцстраховки клиентов были скомпрометированы в результате неправомерного доступа.

«Мы все еще просматриваем большой набор данных», — сказала Гоф.

Она также отметила, что полиция сосредоточится на 10 000 клиентов Optus, чьи данные были уже выставлены на продажу в интернете.

Напомним, что согласно оценкам самого оператора Optus, были раскрыты данные порядка 9,8 как прошлых, так и нынешних клиентов.