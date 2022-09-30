Эр-Рияд, 30 сентября, 2022, 11:06 — ИА Регнум. Подразделения армии, полиции и береговой охраны Саудовской Аравии провели совместную операцию по обеспечению безопасности судоходства в Оманском заливе. Об этом 30 сентября сообщает Wiqalat-Anbba-al-Saudia.

Иван Шилов ИА REGNUM Саудовская Аравия

По данным журналистов, в ходе проведения операции сводная оперативная группа CTF-150 обнаружила нелегальное судно, двигавшееся вдоль берега.

После непродолжительной погони судно было задержано. На борту была обнаружена партия 2410 кг наркотических веществ.

Службы безопасности арестовали членов экипажа, в числе которых оказались граждане Йемена и других арабских государств. Все задержанные были переданы в следственные органы.