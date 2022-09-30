Москва, , 11:03 — REGNUM На этой неделе (26-30 сентября) курс биткоина держится относительно неплохо и даже пытается завершить неделю в плюсе, заявил корреспонденту ИА REGNUM специалист по цифровым активам маркетплейса «Финмир» Игорь Пань.

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«Особенно стабильно монета выглядит в сравнении с происходящим на фондовых площадках, где прослеживается повышенная волатильность, а приступы продаж носят довольно агрессивный характер.

После небольшой паузы распродажи на Уолл-стрит возобновились, причем индекс S&P 500 обновил годовой минимум, укореняясь на территории медвежьего рынка.

Биткоин же, вовремя ослабив корреляцию с акциями, в моменте превышал отметку 20 тыс. долларов, которая, впрочем, тут же привлекла продажи.

Похоже, тон на рынке сейчас задают краткосрочные спекулянты, которые продают цифровой актив на росте и выкупают просадки, которые на этой неделе ограничились зоной $18 тыс. 500.

Для уверенного пробоя уровня $20 тыс. у биткоина сейчас нет аргументов, но и продавцы не торопятся отправлять монету к новым циклическим минимумам.

Такая динамика создает ощущение неопределенности, что удерживает крупных участников рынка в стороне. Киты продолжают занимать позицию наблюдателя, отслеживая даже не столько отраслевые события, сколько обстановку в мире в контексте геополитики, Центробанков и угрозы рецессии.

Если отталкиваться от этих составляющих как факторов влияния на рынок, то причин для проявления оптимизма в криптовалютном пространстве сейчас нет.

Техническая картина биткоина выглядит неоднозначно. С одной стороны, монета остается в подавленном состоянии, пока находится под отметкой $20 тыс.

С другой, нежелание игроков толкать котировки ниже $18 тыс. может сигнализировать о поиске предлогов для подтверждения достижения дна. Однако базовый сценарий предполагает возобновление продаж поле периода консолидации», — считает эксперт.

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