Ульяновск, , 11:03 — REGNUM Россия была заинтересована в запуске газопроводов, поэтому не было смысла их «обрывать». Об этом заявил в прямом эфире в соцсетях депутат Госдумы Алексей Куринный (КПРФ), передаёт корреспондент ИА REGNUM .

«Северный поток» Иван Шилов © ИА REGNUM

Отвечая на вопрос о том, «кто же причастен к взрывам газопровода», парламентарий подчеркнул, что у России поступать таким образом не было «абсолютно никакого смысла».

«Никто правды сегодня не знает, но я думаю, что имеющийся козырь или альтернативный источник поставки, который мы хотели очень запустить до последнего времени, Российской Федерации обрывать нет абсолютно никакого смысла», — сказал Алексей Куринный.

Он также отреагировал на реплику ведущего о том, что взрывы произошли в зоне ответственности Дании и Швеции», которые могут полностью контролироваться «американскими спецслужбами».

«Не исключено», — отметил депутат Госдумы.

Напомним, что 26 сентября произошли аварии сразу на двух газопроводах, которые предназначены для экспорта в Европу газа из России. Две утечки газа выявлены на «Северном потоке», ещё одна — на «Северном потоке — 2». В Германии, Дании и Швеции не исключают диверсию.

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Как сообщало ИА REGNUM , 30 сентября секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, говоря о взрывах на газопроводах, заявил, что «основным выгодополучателем, прежде всего экономическим, являются США». Он также напомнил о подобном подрыве подводного трубопровода в 1983 году в порту Пуэрто-Сандино в Никарагуа.