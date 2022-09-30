Вашингтон, 30 сентября 2022, 11:03 — REGNUM Члена палаты представителей США демократ Марк Покан внес на рассмотрение два законопроекта, предусматривающих создание посвященного истории и культуре ЛГБТ музея, сообщает The Hill.
Первый законопроект предусматривает создание комиссии из восьми человек, в которую войдут лица, имеющие опыт музейного планирования и знание истории ЛГБТ. Они изучат ресурсы, затраты и способы сбора средств, необходимых для строительства объекта в столице страны.
Второй законопроект предусматривает формальное создание музея, который будет рассмотрен после того, как комиссия завершит свое исследование и выдаст рекомендации.