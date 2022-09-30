Вашингтон, 30 сентября, 2022, 11:03 — ИА Регнум. Члена палаты представителей США демократ Марк Покан внес на рассмотрение два законопроекта, предусматривающих создание посвященного истории и культуре ЛГБТ музея, сообщает The Hill.

fsHH ЛГБТ. Парад

«Наше сообщество сталкивается с беспрецедентными атаками и попытками стереть нашу историю, поэтому мы должны сохранить и защитить наши истории для будущих поколений», — сказал Покан, член Кокуса Конгресса по вопросам равенства ЛГБТ.

«Очень важно помнить о нашем коллективном прошлом, особенно когда некоторые штаты стремятся ограничить и отменить существующие права, приняв законопроекты, наносящие вред ЛГБТ-молодежи и нашему сообществу в целом, — добавил он. — Давайте расскажем эти истории и почтим тот большой вклад, который ЛГБТ-сообщество внесло в эту страну, открыв музей в Вашингтоне, округ Колумбия».

Первый законопроект предусматривает создание комиссии из восьми человек, в которую войдут лица, имеющие опыт музейного планирования и знание истории ЛГБТ. Они изучат ресурсы, затраты и способы сбора средств, необходимых для строительства объекта в столице страны.

Второй законопроект предусматривает формальное создание музея, который будет рассмотрен после того, как комиссия завершит свое исследование и выдаст рекомендации.