Якутск, , 11:06 — REGNUM В военкоматах Якутии работает мало сотрудников, поэтому в первые дни мобилизации возникла неразбериха. Об этом сообщил в интервью газете «Якутск Вечерний» глава республики Айсен Николаев. Этим он объяснил ошибки, допущенные во время призыва резервистов.

Частичная мобилизация Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Численность военкоматов очень маленькая, многие крупные районы, например, Чурапчинский, Верхневилюйский, не имеют работников военкомата, что уж говорить о маленьких арктических районах. Конечно, это создало в первые дни определённую неразбериху. Как глава призывной комиссии, я вмешался лично. Уже сейчас видим, что ситуация поменялась», — сказал глава Якутии.

Он отметил, что поручил усилить взаимодействие между органами местного самоуправления и военными комиссариатами и взять его под контроль правительства республики и военкомата регионального уровня.

Айсен Николаев также подчеркнул, что в случаях ошибочной мобилизации резервисты возвращаются домой. В основном это отцы, у которых четверо и более детей.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Якутии продолжают активно сообщать о нарушениях и недочётах, допущенных в ходе частичной мобилизации. Созданный при региональной Общественной палате координационный центр получил уже 179 таких заявлений. Ранее были возвращены домой 120 ошибочно мобилизованных резервистов.