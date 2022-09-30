Париж, , 11:02 — REGNUM Инфляция, оцениваемая в 9,75% за год во Франции, отражается на квитанциях по оплате, поэтому многие французы «затягивают пояса», особенно в конце месяца, передает BFM TV.

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«За камамбер я заплатил 1,75 евро. Раньше было 1,35. Стейки обошлись в 3,95 евро, а раньше я за них отдавал 3 евро», — жалуется Мишель на выходе из супермаркета в Валь-де-Марн.

«Обычно я плачу 30 евро, сейчас я заплатил 49 евро, а у меня нет покупок даже на два дня. Я уже потратил больше на 180 евро», — добавляет Мишель.

Другая жительница Франции заявила, что зарабатывает 2000 евро в месяц, но теперь вынуждена гоняться за повышением по службе. И она далеко не единственная в этом случае.

«Мы теряем эту беспечность. Теперь мы меньше смеемся, когда выходим на улицу», — заявила француженка Мари.

«Я должен умудряться жить примерно на 3 евро в день», — говорит Янник, слушатель RMC, для которого сложности возникают не в конце месяца, а уже в середине.

Цены на мясо выросли на 24%, а на масло на 17%. Инфляция должна составить 10% к концу 2022 года. Инфляция во Франции продолжит расти, по мнению специалиста по потреблению Родольфа Боннаса, по крайней мере, до начала следующего года.