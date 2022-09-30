Парма, Италия, , 11:01 — REGNUM Пятёрку сильнейших вратарей планеты, выступающих в данный момент, назвал итальянский голкипер Джанлуиджи Буффон. Об этом 30 сентября сообщает Spotskeeda.

Джанлуиджи Буффон

На первое место Буффон поставил бельгийского вратаря Тибо Куртуа, выступающего в мадридском «Реале». Вторым стал голкипер сборной Италии и ПСЖ Джанлуиджи Доннарумма, третьим — немецкий вратарь Мануэль Нойер из «Баварии».

Четвёртое и пятое место в рейтинге Буффона заняли словенский вратарь Ян Облак из мадридского «Атлетико» и французский голкипер Мик Меньян из «Милана».

Напомним, 44-летний Буффон выступает за «Парму» в Серии B.