Санкт-Петербург, , 11:06 — REGNUM Директор общеобразовательной школы Кировского района Санкт-Петербурга спасла ученицу от многолетнего сексуального насилия со стороны отчима, сообщил 30 сентября ИА REGNUM источник в правоохранительных органах.

Надевают наручники

С заявлением в полицию поздним вечером 28 сентября обратилась директор одной из школ Кировского района города. Она рассказала, что в отношении ученицы средней школы на протяжении как минимум семи лет совершалось домашнее сексуальное насилие. Мучителем ребенка был 52-летний отчим, водитель городского унитарного предприятия.

«Возбуждено уголовное дело по п. «б» ч.4 ст. 132 УК РФ. Ранним утром следующего дня по подозрению в совершении сексуального насилия над несовершеннолетней подозреваемый был задержан», — рассказал источник добавив, что мужчина помещен в изолятор до избрания ему меры пресечения судом.