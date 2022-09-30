Новокузнецк, Кемеровская область, , 11:01 — REGNUM Запад в лице США и Англии заинтересованы в продолжении и эскалации конфликта на территории бывшей УССР. В этом уверен новокузнецкий политолог Сергей Полухин.

Спецоперация Иван Шилов © ИА REGNUM

«Активно идут вбросы про предоставление киевскому режиму во временное пользование ядерной бомбы (сценарий Карибского кризиса 1962 года) или про прямое вмешательство НАТО после якобы применения Россией ядерного оружия на территории бывшей УССР. То есть обыгрываются дальнейшие сценарии эскалации конфликта, — подчеркнул Полухин. — Обсуждение возможных ударов по Москве — это часть подобных сценариев. США временно хотят решить свои демографические и экономические проблемы разорением и опустошением Европы. Для этого конфликт надо поднять на новую высоту. Отсюда такая прыть. Однозначно, что после 30 сентября противостояние не закончится. Наступление новой горячей фазы будет зависеть от готовности сторон конфликта».

Ранее ИА REGNUM сообщило, что с 23 по 27 сентября состоялись референдумы по воссоединению ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией. Подавляющее большинство жителей этих территорий проголосовали «за». 30 сентября президент РФ Владимир Путин подпишет документы о вхождении в состав страны этих регионов.