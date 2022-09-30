Смоленск, 30 сентября, 2022, 10:58 — ИА Регнум. Не доводить до абсурда исполнение решения о запрете увеселительных мероприятий призвал подчинённых губернатор Смоленской области Алексей Островский. Об этом он написал 30 сентября в своём телеграм-канале.

Пресс-служба администрации Смоленской области Алексей Островский

«Даже не предполагал, что мои слова о запрете концертов во время вчерашнего прямого эфира с жителями Темкинского района, будут восприняты настолько буквально. По факту вижу, что в связи с этим в школах отменяют детские утренники, а в учреждениях культуры — запланированные концерты. Коллеги, давайте не будем доводить ситуацию до абсурда», — написал губернатор.

Островский подчеркнул, что речь идёт исключительно об отказе от увеселительных мероприятий, особенно — организованных за счёт бюджета.

«Никто не говорит сейчас об отмене концертов, в принципе. Есть выступления в госпиталях и воинских частях, патриотические акции, памятные для нашего Отечества даты, детские утренники, приуроченные, к примеру, ко Дню учителя, которые предполагают творческие номера. И это более чем оправданно. А есть совершенно неуместные по своему формату в это время культурно-массовые мероприятия», — уточнил Островский, отметив, что решение должны принимать руководители муниципальных образований.

Так, по мнению губернатора, торжественное открытие сельского ДК в деревне Кикино с частушками, конкурсами и песнями будет правильно открыть после возвращения жителей деревни, защищающих Донбасс и Россию.

Как сообщало ИА REGNUM, после громкого скандала с широким празднованием Дня города в Москве руководители ряда регионов приняли решения об отмене праздничных мероприятий, приуроченных к Дням города. В части регионов решили вообще ограничить проведение увеселительных мероприятий.