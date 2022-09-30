Смоленский губернатор призвал не доводить до абсурда отмену концертов
Смоленск, 30 сентября, 2022, 10:58 — ИА Регнум. Не доводить до абсурда исполнение решения о запрете увеселительных мероприятий призвал подчинённых губернатор Смоленской области Алексей Островский. Об этом он написал 30 сентября в своём телеграм-канале.
Островский подчеркнул, что речь идёт исключительно об отказе от увеселительных мероприятий, особенно — организованных за счёт бюджета.
Так, по мнению губернатора, торжественное открытие сельского ДК в деревне Кикино с частушками, конкурсами и песнями будет правильно открыть после возвращения жителей деревни, защищающих Донбасс и Россию.
Как сообщало ИА REGNUM, после громкого скандала с широким празднованием Дня города в Москве руководители ряда регионов приняли решения об отмене праздничных мероприятий, приуроченных к Дням города. В части регионов решили вообще ограничить проведение увеселительных мероприятий.