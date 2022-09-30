Москва, 30 сентября, 2022, 11:01 — ИА Регнум. Ситуацию в Евроатлантическом регионе Запад дестабилизировал, теперь принялся за Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР). Об этом секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил 30 сентября на встрече руководителей органов безопасности и разведструктур стран СНГ.

Иван Шилов ИА REGNUM Николай Патрушев

Он отметил, что безрассудная политика США, Великобритании и их союзников привела к кровавым авантюрам на Балканах, в Ираке, Ливии, Сирии, Афганистане и на территории б. УССР. Погибли сотни тысяч людей, но Западу этого мало.

«Дестабилизировав Евроатлантику и фактически вернув её к состоянию холодной войны, англосаксы делают то же самое и в других стратегически важных регионах, прежде всего в Азиатско-Тихоокеанском, продвигая собственные интересы через подконтрольные им блоки AUCUS и Quad», — подчеркнул Патрушев.

США и их союзники стремятся любой ценой сохранить своё господство в мире, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, Патрушев заявил, что взрывы на российских газопроводах в Балтийском море выгодны США.

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