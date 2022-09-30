Уфа, 30 сентября, 2022, 10:58 — ИА Регнум. Внешнеторговый оборот Башкирии в первом полугодии 2022 года увеличился на 19% и составил 2,6 млрд долларов. Об этом 30 сентября сообщил премьер-министр правительства регионаАндрей Назаров на своей странице в социальной сети.

Рост

Он также сообщил, что при этом объем экспорта в республике увеличился на 25%, и более чем на 31% увеличился экспорт несырьевых неэнергетических товаров.

Назаров отметил, что положительные результаты обусловлены, в том числе, реализацией четвертого регионального антикризисного пакета.

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