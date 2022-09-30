Рыбинск, Ярославская область, , 11:37 — REGNUM В Рыбинске завершилось благоустройство Волжской набережной в районе Стрелки. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на главу города Дмитрия Рудкова.

Стрелка в Рыбинске Дмитрий Рудаков

На территории отремонтировали верхний и нижний ярусы набережной, организовали ливневую канализацию, отремонтировали дорогу, установили уличные светильники, скамейки, пешеходное ограждение. Работы велись по федеральному проекту, контракт исполнял РУМСР.

«Будем считать, что набережная Стрелки стала первым шагом в благоустройстве всего района. А когда завершится берегоукрепление от ДК Вымпел до ДС Полет, длина всей прогулочной набережной в Рыбинске будет больше пяти километров — не каждый волжский город может похвастаться таким протяжённым объектом», — рассказал Дмитрий Рудаков.

Сейчас компания ЕКС, которая ранее выполняла берегоукрепление, исправляет свои недочёты. Работы должны завершиться в ближайшие дни.

Читайте ранее в этом сюжете: Карякинский сад в Рыбинске не закроют на зиму