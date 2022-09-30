Рыбинск, Ярославская область, 30 сентября 2022, 11:37 — REGNUM В Рыбинске завершилось благоустройство Волжской набережной в районе Стрелки. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на главу города Дмитрия Рудкова.
На территории отремонтировали верхний и нижний ярусы набережной, организовали ливневую канализацию, отремонтировали дорогу, установили уличные светильники, скамейки, пешеходное ограждение. Работы велись по федеральному проекту, контракт исполнял РУМСР.
Сейчас компания ЕКС, которая ранее выполняла берегоукрепление, исправляет свои недочёты. Работы должны завершиться в ближайшие дни.
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