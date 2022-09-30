Канберра, 30 сентября, 2022, 11:02 — ИА Регнум. 30 сентября премьер-министр АвстралииЭнтони Альбаниз объявил, что с 14 октября обязательной изоляции по коронавирусу на континенте больше не будет. Однако он не смог дать четкого ответа на вопрос журналистов, что будет делать правительство с соцвыплатами населению по COVID-19, если обязательный карантин все же вернут. Об этом сообщил телеканал Nine News.

Australian Labor Party Премьер-министр Австралии Энтони Альбаниз

«Сегодня мы приняли решение, основываясь на совете медиков, что мы выходим за рамки введенных чрезвычайных мер … Правительство не может вечно выплачивать людям заработную плату. Всегда предполагалось, что эти меры были приняты в качестве чрезвычайных мер», — заявил Альбаниз.

«Вопрос, на который он отвечал, был довольно прямым: вернутся ли платежи, если люди снова будут вынуждены сидеть в карантине», — пишет редакция NineNews.

Премьер-министр страны также добавил, что правительство Австралии будет действовать «соразмерно», в зависимости от развития ситуации.