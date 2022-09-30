Бугульма, Татария, , 10:56 — REGNUM В городе Бугульме по факту разлива битума возбудили уголовное дело. Об этом 30 сентября сообщает министерство экологии и природных ресурсов РТ.

Разлив битума Eco. tatarstan.ru

В августе 2022 года житель Бугульмы провалился в яму с битумом. Место разлива рядом с домом № 31К по улице Нефтяников обследовали специалисты. Были отобраны пробы, по результатам которых определен 4 класс опасности. Площадь разлива составила 120 кв. метров. Причиненный почвам ущерб превысил 750 тыс. рублей.

В отношении неустановленных лиц возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 254 УК РФ («Порча земли»).

Напомним, в конце декабря 2021 года в Казани мужчина упал в пятиметровый колодец с жидким битумом. Спасти пострадавшего не удалось.

Читайте также: В Пензе возбудили уголовное дело после разгерметизации резервуара с битумом